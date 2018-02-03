«Пиарщика» ИГ* задержали турецкие спецслужбы

Боевик террористической организации ИГ* был в пятницу задержан в северо-западной турецкой провинции Коджаэли, сообщило агентство DHA.

Отмечается, что 22-летний задержанный Абдулбасит Абдулазиз Хаммуд является сирийцем. Он был ответственен за связи со средствами массовой информации.

Мужчина незаконно пересек турецко-сирийскую границу. Сначала он попал в провинцию Хатай, а затем через Газиантеп перебрался в Коджаэли. Он арендовал жилье по поддельным документам, из-за чего полиция обратила на него внимание и начала слежку.

*Запрещенная в России террористическая организация