«Пиарщика» ИГ* задержали турецкие спецслужбы
По версии турецких правоохранителей, Хаммуд примкнул к ИГ* четыре года назад и был ответственным за связи со СМИ. Он занимался съемками акций группировки и выкладывал их в Сеть.
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Боевик террористической организации ИГ* был в пятницу задержан в северо-западной турецкой провинции Коджаэли, сообщило агентство DHA.
Отмечается, что 22-летний задержанный Абдулбасит Абдулазиз Хаммуд является сирийцем. Он был ответственен за связи со средствами массовой информации.
Мужчина незаконно пересек турецко-сирийскую границу. Сначала он попал в провинцию Хатай, а затем через Газиантеп перебрался в Коджаэли. Он арендовал жилье по поддельным документам, из-за чего полиция обратила на него внимание и начала слежку.
*Запрещенная в России террористическая организация