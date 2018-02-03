Минюст США сообщил, что подозреваемый в хакерстве россиянин Левашов экстрадирован в США

Министерство юстиции США сообщило, что подозреваемого в хакерстве россиянина Петра Левашова экстрадировали в Соединенные Штаты, пишет РИА Новости.

При этом в испанском правительстве отметили, что решение о выдаче гражданина РФ Вашингтону, а не Москве, связано с тем, что из Штатов запрос был направлен раньше. Кроме того, там его обвиняют в более серьезных преступлениях.

«Преступления, в которых его обвиняют в этой стране (США – прим. ред.), более серьезные», — сказано в заявлении пресс-службы испанского Минюста.

В ведомстве отметили, что России никто не препятствует отправить запрос на его экстрадицию уже непосредственно в США после того, как Левашов отбудет наказание за совершенные преступления в Соединенных Штатах.

В свою очередь российское посольство в Мадриде отреагировало на принятое испанским Минюстом решение, отметив, что оно «вызывает разочарование, ведь согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку Петр Левашов является гражданином Российской Федерации».