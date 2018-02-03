Кадыров предложил уголовно наказывать за искажение правды о Великой Отечественной войне
Глава Чечни напомнил, что в Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи советских солдат и офицеров.
Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Twitter-аккаунте призвал ввести уголовное наказание для тех, кто искажает правду о Великой Отечественной войне.
«Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ. В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла»
— сказал Кадыров.
Он напомнил, что советские военные разгромили Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения.
2 февраля 2018 года отмечалась 75-я годовщина победы в Сталинградской битве. В военном параде в Волгограде приняли участие почти 1,5 тысячи военнослужащие, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты.