Самые сильные февральские снегопады за 100 лет обрушатся на Москву

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в столице в феврале ожидаются самые сильные снегопады для февраля за последние 100 лет.

«В Москве, конечно, такое бывало, но в этом столетии для февраля это могут быть самые сильные снегопады», — сказала она.

Позднякова отметила, что 3 и 4 февраля, в Москве выпадет до 50 процентов месячной нормы февраля. Снегопад начнется в ночь на субботу и будет продолжаться днем.