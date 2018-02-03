Самые сильные февральские снегопады за 100 лет обрушатся на Москву
За выходные в Москве может выпасть до 10–15 сантиметров снега.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в столице в феврале ожидаются самые сильные снегопады для февраля за последние 100 лет.
«В Москве, конечно, такое бывало, но в этом столетии для февраля это могут быть самые сильные снегопады»,
— сказала она.
Позднякова отметила, что 3 и 4 февраля, в Москве выпадет до 50 процентов месячной нормы февраля. Снегопад начнется в ночь на субботу и будет продолжаться днем.