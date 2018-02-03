На крупнейшем спутнике Сатурна обнаружили признаки жизни

Ученые NASA нашли в атмосфере крупнейшего спутника Сатурна соединение, которое может свидетельствовать о наличии микроорганизмов на Титане, сообщается в докладе на сайте Phys.org.

Отмечается, что вещество было найдено на высоте 200 километров над поверхностью южного полюса спутника. В частности, исследователи нашли небольшую концентрацию акрилонитрила — соединения, участвующего в формировании клеточных мембран микроорганизмов. Ученые предположили, что эти бактерии могут жить в метановых океанах.

На Титане зафиксирована температура в среднем около минус 179 градусов по Цельсию, а в таких условиях акрилонитрил концентрируется в капли и падает в метановые озера. После проведенного учеными эксперимента выяснилось, что вещества должно хватить для создания десяти тысяч живых клеток на один кубический сантиметр, что превышает число бактерий в прибрежных районах земных океанов.