Охотник получил по голове гусем, которого сам же убил

Американский охотник Роберт Мейлхаммер (Robert Meilhammer) решил поохотиться на птицу, в результате чего попал в больницу с травмой головы, сообщило издание Baltimore Sun.

Дело в том, что мужчина подстрелил дикого гуся, а тот мертвый спикировал прямо на голову 51-летнему мужчине. Инцидент произошел в городе Крапо (штат Мэриленд, США).

Отмечается, что Мейлхаммер с другими охотниками отправился к реке Майлс. Когда над ними пролетала стая гусей, они начали стрелять.