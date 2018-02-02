США разместят по всему миру авиацию, способную нести ядерное оружие

Вашингтон отправит на свои базы по всему миру самолеты, способные нести ядерные боеголовки, сказано в ядерной доктрине, опубликованной в пятницу. Отмечается, что это будет авиация «двойного назначения», которая будет способна нести и обычное оружие.

«Соединенные Штаты будут поддерживать и укреплять возможности по дальнейшему размещению ядерных бомбардировщиков и самолетов двойного назначения по всему миру», - сказано в документе.

Среди прочих регионов, США указали в своем списке военные авиабазы в Европе.

Самолет F-35 является новейшим истребителем-бомбардировщиком пятого поколения, который стал поступать в ВС США последние несколько лет. Вашингтон планирует поставлять эти самолеты ряду союзников США.