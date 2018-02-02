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Беспилотное аэротакси Airbus прошло первые испытания

Наталья Жуковская
23:35 02.02.2018
БПЛА будет оснащен системой уклонения от столкновения с препятствиями и другими летательными аппаратами.
Беспилотное аэротакси Airbus прошло первые испытания
Фото: vahana.aero

Беспилотное аэротакси авиастроительного концерна Airbus 31 января этого года прошло первые успешные испытания, сообщил в своем блоге руководитель команды разработчиков подразделения A3 Зак Лаверинг. Он рассказал, что проверка была проведена на опытном образце полноразмерного прототипа летательного аппарата.

Разработки такого вида такси ведутся уже год. Предполагается, что беспилотник Vahana будет взлетать вертикально. Он выполнен по схеме конвертоплана с передним и задним поворачивающимися крыльями.

На каждом крыле есть четыре электромотора с воздушными винтами. Разработчики рассчитывают, что сначала аэротакси будет перевозить либо одного пассажира, либо какой-нибудь груз.

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