За сутки в свои дома в Сирии вернулись 103 человека - Минобороны

Он отметил, что в стране продолжается работа, направленная на мирное урегулирование конфликта и нормализацию гумобстановки в САР.

Также генерал-майор рассказал, что совместный Координационный центр России, Ирана и Турции продолжает мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии.

«В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте», - сказано в сообщении ведомства.

Евтушенко подчеркнул, что в целом обстановка в стране стабильная. В наиболее пострадавших районах Сирии Комитет оказывает жителям гуманитарную помощь. В частности, в квартале Аль Баллат города Алеппо местному населению раздали хлеб, а в деревню Маррат (Дейр‑эз‑Зор) доставлена питьевая вода.