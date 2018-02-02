Пентагон назвал Россию, КНДР и Китай «уникальными» угрозами союзникам США

КНДР, Китай и Россия представляют «уникальную» и «сложную» угрозу союзникам США в АТР. Об этом говорится в американской ядерной доктрине, опубликованной в пятницу.

По словам замминистра обороны США Патрика Шэнахана, США могут применить ядерное оружие только в «чрезвычайных обстоятельствах», в том числе в случае неядерной атаки против США и их союзников, сообщает РИА Новости.

Пентагон в пятницу опубликовал американскую ядерную доктрину. В ней США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.