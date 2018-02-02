Новая ядерная доктрина позволит дипломатам США говорить с позиции силы - Пентагон

В Соединенных Штатах Америки заявили, что опубликованная ядерная доктрина США позволит американским дипломатам говорить с позиции силы.

В документе, помимо этого, отмечается, что США «прежде не сталкивались с такими ядерными угрозами, как сейчас», - передает РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что Штаты не хотят рассматривать Россию и Китай противниками и стремятся к стабильным отношениям с ними.

Также в доктрине рассматривается вопрос размещения маломощных ядерных зарядов на подлодках, оснащения ядерными зарядами крылатых ракет и установки ядерных зарядов на истребителях F-35.