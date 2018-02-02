Санкции против России потрясут глобальные финансовые рынки – Минфин США
Минфин США признал санкции на госдолг России опасными для мировой экономики.
Фото: Jim West imagebroker.com Globallookpress
Введение санкций в отношении госдолга России может отрицательно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах, а также потрясет глобальные финансовые рынки, признал Минфин США в докладе Конгрессу. Такой же позиции придерживается глава российского Минфина Антон Силуанов.
Ранее в США был опубликован доклад Минфина США, в котором говорится, что введение ограничений на госдолг России приведет к сдерживанию роста российской экономики. При этом Минфин США признает, что это может спровоцировать ответные меры России.