Санкции против России потрясут глобальные финансовые рынки – Минфин США

Введение санкций в отношении госдолга России может отрицательно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах, а также потрясет глобальные финансовые рынки, признал Минфин США в докладе Конгрессу. Такой же позиции придерживается глава российского Минфина Антон Силуанов.

Ранее в США был опубликован доклад Минфина США, в котором говорится, что введение ограничений на госдолг России приведет к сдерживанию роста российской экономики. При этом Минфин США признает, что это может спровоцировать ответные меры России.