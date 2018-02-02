Газ для украинцев с апреля может подорожать на 62% - СМИ

Цена на газ для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) может увеличиться на 62% с 1 апреля 2018 года. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Минфин.

В ведомстве пришли к выводу о возможном подорожании на фоне проведенного анализа проекта финансового плана НАК «Нафтогаз Украины». По данным ведомства, стоимость газа возрастет с почти 4,9 тыс. грн. до примерно 8 тыс. грн. за тысячу кубометров, то есть в общей сложности на 73%.