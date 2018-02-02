В США рассекретили данные о нарушениях ФБР закона о разведке

В США опубликовали досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке, которое ранее президент страны Дональд Трамп распорядился рассекретить. Об этом сообщает NBC.

Cover letter of Nunes memo:"To be clear, the Memorandum reflects the judgments of its congressional authors" pic.twitter.com/75KIZXBdAZ — NBC Politics (@NBCPolitics) 2 февраля 2018 г.

В документе говорится, что полученные выводы вызывают озабоченность законностью некоторых взаимодействий Минюста США и ФБР. Также из материала следует, что ведомства могли нарушить Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).

В качестве примера приводится слежка за бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем без необходимых для этого законных оснований.