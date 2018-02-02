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Разработчика Counter-Strike задержали за педофилию

Константин Тигров
22:15 02.02.2018
В Соединенных Штатах Америки по подозрению в педофилии задержан создатель известной компьютерной игры Counter-Strike.
Разработчика Counter-Strike задержали за педофилию
Фото: Stefan Kiefer / imagebroker.com / Globallookpress

Полиция американского Сиэтла задержала по подозрению в растлении малолетних одного из создателей онлайн-шутера Counter-Strike Джесса Клайффа.

Пока ему не не предъявили официальных обвинений, но задержали без права освобождения под залог, информирует Kotaku.

В полиции не раскрывают деталей случившегося. В студии Valve – разработчике игры - заявили, что Клайфф временно отстранен от должности до выяснения деталей.

Клайфф вместе с геймдизайнером Мином Ли создал оригинальную версию Counter-Strike в 1999 году. Позже Valve купила права на игру и пригласила его на работу.

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