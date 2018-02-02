В Подмосковье сгорел жилой дом из соломы
В подмосковной Балашихе сгорел жилой дом из соломы.
Фото: МЧС России
Купольный жилой дом из соломы сгорел в Балашихе, неподалеку от ж/д станции «Стройка».
Пожар произошел первого февраля, и в результате от дома почти ничего не осталось, информирует сайт телеканала «360».
До этого владелец строения показал дом изнутри на своей странице YouTube. На кадрах видны отремонтированные комнаты, кухня и ванная комната.
В центре гостиной хозяин соломенного дома установил камин. По предварительной информации, именно из-за него рядом с дымоходом загорелась крыша строения. После этого огонь перекинулся на другие участки дома.