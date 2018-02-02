МЧС сделало экстренное предупреждение в Подмосковье

МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающейся метели в Подмосковье. В настоящее время службы находятся в режиме повышенной готовности. Об этом сообщается на сайте ведомства. В регионе ожидаются обильные снегопады и сильный ветер, скорость которого будет достигать до 17 метров в секунду.

По данным телеканала «360», на 122-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Можайском районе и 115-м километре трассы М-9 «Балтия» на территории Волоколамского района Подмосковья развернуты мобильные пункты спасателей.

Также пункты обогрева развернуты на федеральных трассах. Дежурят ведомственные автомобили и автобусы.