Климкин пригрозил работающим в Крыму немецким компаниям
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о планах ввести санкции против нескольких компаний из Германии.
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Глава украинского Министерства иностранных дел вновь пообещал юридически наказать немецкие компании.
«В нашем распоряжении есть широкий спектр механизмов, которые мы можем использовать. Мы находимся в процессе поиска сбалансированного решения. Однако я пока не могу раскрыть детали, поскольку здесь требуется определенная конфиденциальность, - приводит сайт «Комсомольской правды» слова Климкина.
Уточняется, что санкции могут быть введены из-за официальной деятельности немецких компаний в Крыму.
Сейчас Украина находится в процессе создания соответствующих юридических прецедентов. СБУ займется проверкой работы немецких компаний в Крыму.