Климкин пригрозил работающим в Крыму немецким компаниям

Глава украинского Министерства иностранных дел вновь пообещал юридически наказать немецкие компании.

«В нашем распоряжении есть широкий спектр механизмов, которые мы можем использовать. Мы находимся в процессе поиска сбалансированного решения. Однако я пока не могу раскрыть детали, поскольку здесь требуется определенная конфиденциальность, - приводит сайт «Комсомольской правды» слова Климкина.

Уточняется, что санкции могут быть введены из-за официальной деятельности немецких компаний в Крыму.

Сейчас Украина находится в процессе создания соответствующих юридических прецедентов. СБУ займется проверкой работы немецких компаний в Крыму.