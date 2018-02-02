Путин возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане

Президент России Владимир Путин в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы, посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, где возложил цветы к Вечному огню и почтил память советских военнослужащих минутой молчания.

В рамках мероприятий Владимир Путин также возложил цветы к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Чуйков командовал 62-й (8-й гвардейской) армией, особо отличившейся при обороне Сталинграда. Он умер в 1982 году.