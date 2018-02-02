Новый флешмоб от Камчатки: люди кидаются голыми в снег

На Камчатке запустили новый флеш-моб. Начал его камчатский блоггер, который разделся на улице и начал прыгать и танцевать в сугробах в одном исподнем. Все происходящее автор записывал на видео.

«Сегодня был очень снежный денек. Вы подумаете, что я дикий? Нет же! Я просто закаляюсь!! Вы даже представить себе не можете, насколько это круто», - сообщает блогер на своей странице в Instagram.

Акцию поддержал другой смельчак и также записал видео безудержного веселья в сугробах.