ЦБ объединяет «ФК Открытие» и «Бинбанк»

Центробанк принял внутреннее решение об объединении «ФК Открытие» и «Бинбанка». Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она также сообщила, что Центробанк хочет выделить специальный банк для консолидации в нем «плохих долгов».

«Решение о том, что "Открытие" и "Бинбанк" как банк, за исключением, может быть, какой-то доли плохих активов, будут объединяться, мы такое внутреннее решение приняли», - приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Летом прошлого года ЦБ объявил о санации «ФК Открытие». Банк стал первой кредитной организацией в портфеле учрежденного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора. О санации «Бинбанка» было объявлено осенью.