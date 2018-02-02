Украина собирается создать кибервойска

В ходе официального открытия Координационного центра реагирования на киберугрозы секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в будущем в стране могут быть созданы кибервойска.

Он уточнил, что они станут частью вооруженных сил Украины.

«Современная война невозможна без киберзащиты и кибератак. Безусловно, мы рассматривам вопрос о создании кибервойск в рядах ВСУ», - приводит «360» слова Турчинова.

Секретарь СНБО Украины уточнил, что по данному направлению уже ведется работа. Разработками, по его словам, занимаются СВР Украины и военная разведка.