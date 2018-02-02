Сумма инвестиций в техническое перевооружение российского завода «Варяг» составила 900 млн рублей

Владивостокский завод морского машиностроения «Варяг» почти 45 лет производит сложнейшие современные электро-газо-гидравлические системы управления морскими судами и кораблями, в том числе по госзаказам. Завод занимается выпуском гидравлического оборудования для строящихся российских судов, приборов управления рулями, подъемных устройств.

«Варяг» – это единственный в России завод, производящий уникальное узкоспециализированное оборудование, которое поставляется на предприятия по всей стране. Завод морского машиностроения участвует в федеральной целевой программе, общая сумма инвестиций в техническое перевооружение предприятия завода по ФЦП составит почти 900 миллионов рублей. Закупили лучшие в мире высокоточные станки.

Производство завода за последние пять лет выросло в три раза. Работает на новых станках молодежь – управляющие программы для станков разрабатывают и внедряют собственные инженеры. В итоге скорость обработки металлов увеличилась в несколько раз. ВРИО Губерантора Приморского края Андрей Тарасено осмотрел завод, встретился с трудовым коллективом. Он назвал завод самым развивающимся предприятием края, производящим уникальную продукцию. И гарантировал участие продукции завода в Международном Морском салоне.

ПАО «Варяг имеет стратегическое значение для страны и играет важную роль в экономике Приморья. Завод является однимиз ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Приморского края, выпуская широкий спектр оборудования для Военно-Морского Флота.

В 2011 году завод начал освоение и производство комплектов электрогидравлических агрегатов КЭГА «Минерал-Б» и КЭГА «Минерал-Я» для новых атомных подводных лодок «Борей» и «Ясень».