В Минтрансе определили количество рейсов, которые будут совершаться из РФ в Египет
Из Российской Федерации в Египет будет совершаться около пяти авиарейсов в неделю.
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Переговоры о запуске авиационных рейсов из Москвы в Каир пока продолжаются, но планы запустить авиасообщение с середины февраля 2018 года остаются в силе, в неделю из Российской Федерации в Египет будет совершаться около пяти полетов.
«Договорной процесс идет, но тот прогноз, который я давал в отношении второй половины февраля, я подтверждаю», - приводит РИА Новости слова министра транспорта Максима Соколова.
Глава Минтранспорта уточнил, что из России в Египет будет совершаться «примерно пять рейсов в неделю» и не только «Аэрофлотом».