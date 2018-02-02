В Минтрансе определили количество рейсов, которые будут совершаться из РФ в Египет

Переговоры о запуске авиационных рейсов из Москвы в Каир пока продолжаются, но планы запустить авиасообщение с середины февраля 2018 года остаются в силе, в неделю из Российской Федерации в Египет будет совершаться около пяти полетов.

«Договорной процесс идет, но тот прогноз, который я давал в отношении второй половины февраля, я подтверждаю», - приводит РИА Новости слова министра транспорта Максима Соколова.

Глава Минтранспорта уточнил, что из России в Египет будет совершаться «примерно пять рейсов в неделю» и не только «Аэрофлотом».