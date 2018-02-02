Ульянвские курсанты отделались выговором за скандальное видео

Курсантам Ульяновского института гражданской авиации объявлен выговор за размещенный в Сети видеоролик с танцами в нижнем белье.

«К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством России и условиями локальных актов института», - приводит агентство «Интерфакс» слова ректора института Сергея Краснова.

Руководитель учебного заведения подчеркнул, что курсанты своими действиями нарушили требования устава вуза. По его словам, с первокурсниками и их родителями также была проведена воспитательная беседа.

Ранее в Интернете была опубликована видеозапись, на которой 14 студентов первого курса летного факультета УИГА, одетых лишь в берцы, нижнее белье и фуражки, танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction.

После публикации ролика, его проверила специальная комиссия.