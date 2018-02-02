Водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с электричкой

На переезде «Усово - Кунцево-2» в Одинцовском районе Московской области электропоезд протаранил легковой автомобиль. В результате инцидента два человека получили ранения.

Как сообщает «Подмосковье сегодня», ЧП произошло в 05.16 мск. По информации издания, водитель легкового автомобиля нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом, который следовал из Усова в Москву.

Локомотивная бригада попыталась экстренно затормозить, однако расстояние было недостаточным для полной остановки. От удара машину отбросило на обочину. После столкновения, водителю и пассажиру легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что в результате происшествия график движения других поездов изменен не был.

Ранее сообщалось, что мужчина выжил после наезда на него двух электричек в Мюнхене.