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Сталинградская битва показала всему миру, что мы непобедимы - генерал-полковник Безверхний о 75-летии со дня победы

Наталия Майорова
14:05 02.02.2018
Генерал-полковник, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России 2000-2015 гг. Александр Безверхний в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что сегодня на душе чувство гордости и благодарности героям-победителям.

Советские солдаты 75 лет назад нанесли поражение гитлеровской армии в боях под Сталинградом. Эта победа Красной Армии сыграла ключевую роль в исходе Великой Отечественной войны. В Волгограде сегодня, 2 февраля, весь день идут масштабные торжества.

Генерал-полковник, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России 2000-2015 годов Александр Безверхний в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что сегодня на душе чувство гордости и благодарности победителям.

«В душе праздник. В душе чувство гордости, восхищения и сыновней благодарности нашим великим победителям, которые в ходе Сталинградской битвы показали миру беспримерный пример героизма, мужества и переломили здесь хребет фашизма»,

- отметил он.

Вместе с тем Безверхний подчеркнул, что после Сталинградской битвы весь мир понял, что советская армия, советский народ и Советский Союз – непобедимы. 

«Сталинградская битва – это действительно переломный момент. Это самое кровопролитное сражение всех войн и всех народов. После Сталинградской битвы очень много произошло серьезных военно-политических перемен. Турция, Япония, другие государства окончательно осознали, что вмешиваться в войну не надо. Сталинградская битва послужила мощным стимулом для антифашистского движения во всем мире. Сталинградская битва показала всему миру, что Советский Союз, советский народ, Красная Армия непобедимы»,

- рассказал он. 

Генерал-полковник вспоминает, что, к огромному сожалению, не увидел своих дедов, поскольку один из них «лег смертью храбрых на полях Сталинградской битвы». Безверхний также напомнил о вкладе в победу под Сталинградом военных контрразведчиков, чекистов, войск НКВД.

«Я думаю, что в нашей памяти благодарной неизменно должен быть, и мы должны помнить, подвиг десятой дивизии НКВД. Десятая дивизия НКВД, только себе представить можно – июль 42-го года, мужество этих бойцов, солдат, офицеров, которые еще до подхода основных сил советской армии, Красной Армии, сумели здесь сдерживать первый натиск фашистов под Сталинградом. Они заняли оборону почти 50 км и из 7,5 тысяч личного состава десятой дивизии НКВД к ноябрю 1942 года в живых осталось только 200 человек»,

- рассказал он.

Безверхний отметил, что семь тысяч бойцов и командиров, которые  полегли смертью героев, внесли неоценимый вклад в победу под Сталинградом. 

«Мы обязаны их помнить, обязаны учиться этому подвигу и быть верны тем, кто отдал жизнь за победу здесь, под Сталинградом. Это великий праздник, это великая победа. Хочется всем гражданам нашей страны, всем воинам пожелать впереди только побед, чтобы было мирное небо над нашей землей, чтобы была радость, чтобы было созидание, чтобы у нашей страны, у нашей молодежи было счастливое будущее»,

- заключил он. 

Сталинградская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне, символом мужества - по оценкам историков.  

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