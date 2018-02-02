В Волгограде проходят праздничные мероприятия по случаю юбилея победы в Сталинградской битве

Свыше миллиона погибших только со стороны Советского Союза - такова цена битвы, которая длилась более полугода. Именно в окопах Сталинграда произошел перелом в Великой Отечественной войне. После этой победы Красная Армия окончательно перехватила инициативу, перешла в наступление и дошла до Берлина.

Масштабные торжества в Волгограде в эту пятницу идут весь день. Многие местные жители говорят, что именно 2 февраля для них день города. Это неудивительно, ведь он был разрушен практически полностью из-за ожесточенных боев в ходе Сталинградской битвы и после отстраивался вновь.

Сегодня на центральной площади Волгограда проходит торжественный парад в ознаменование великой победы, которая произошла ровно 75 лет назад. Принимает парад командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. В мероприятии участвуют свыше 1,5 тысячи военнослужащих.

В механизированной колонне идут более 70 боевых машин. Впервые здесь проходит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». В небе над площадью в завершении парада пролетают около 50 вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей.