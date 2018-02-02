В МЧС назвали причины запаха сероводорода в Москве

На территории Москвы и Московской области с 8 декабря прошлого года поступают обращения граждан о присутствии в воздухе неприятного запаха (сероводорода). По сообщениям МЧС России, в результате проведенных исследований было установлено, что источником постороннего запаха является полигон твердых бытовых отходов «Кучино», расположенный в городе Балашиха Московской области.

На сайте ведомства говорится, что на полигоне «Кучино» ведутся работы по дегазации, в рамках которой проведено бурение 55 скважин. В сообщении отмечается, что непрерывный мониторинг экологической обстановки осуществляется на 56 стационарных постах ГПБУ «Мосэкомониторинг», а также передвижными лабораториями от МЧС РФ, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

В связи с жалобами граждан было организовано реагирование сил и средств на каждое обращение, а также проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. По данным МЧС РФ, превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено.

За минувшие сутки на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона «Кучино» были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Как сообщает Росгидрометцентр и ВЦМП «Антистихия» в пятницу 2 февраля в Москве и населенных пунктах Московской области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки.

В МЧС отметили, что обстановка находится на контроле.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что на полигоне Кучино в подмосковной Балашихе зажгли большой факел для сжигания свалочного газа.