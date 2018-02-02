Песков извинился перед ЦИК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков извинился перед председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой за свое высказывание.

«Принимаю это к сведению, приношу извинения за высказывания, которые могли трактоваться, как агитационные. Впредь на этот период буду аккуратным, дабы не давать поводов для замечания. Но исхожу из того, что это не относится к освещению деятельности президента Путина как действующего главы государства», - прокомментировал он.

Ранее Памфилова указала Пескову на недопустимость агитационных высказываний.

«Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», - цитирует ее слова ТАСС.

Памфилова также напомнила, что 29 января в ряде российских СМИ распространилось высказывание Пескова, которое содержало «очевидные признаки агитации». Позже она пояснила журналистам, что ограничивается устным предупреждением.