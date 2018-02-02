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Это был ад на Земле: что рассказывал легендарный Чуйков о Сталинградской битве внуку

Лина Давыдова
13:29 02.02.2018
Внук легендарного Маршала Василия Чуйкова рассказал в интервью телеканалу «Звезда», как знаменитая 62-я армия обороняла Сталинград.
Фото: Архив Красная Звезда

Сегодня отмечается 75-я годовщина разгрома фашистских войск под Сталинградом. Героическую оборону города на Волге держала знаменитая 62-я армия под командованием Василия Чуйкова.

О том, как маршал Советского Союза оборонял Сталинград вместе с простыми солдатами, в программе «Звезда на "Звезде"» рассказал его внук, общественный деятель, академик РАТИ Николай Чуйков.

Штаб Василия Чуйкова находился на передовой - на Мамаевом кургане буквально в нескольких сотнях метров от командного пункта немцев.

«Эти двести дней и ночей, которые шла героическая оборона Сталинграда и вообще вся битва, он находился рядом с солдатами. Ни у кого из наших командиров, маршалов, генералов не было столь длительного и такого приближенного к немцам командного пункта. Это было просто нереально. Паулюс (Фридрих Паулюс - командующий армией, окруженной и капитулировавшей под Сталинградом - прим.ред), будучи уже в плену, спрашивал, где находился командный пункт Чуйкова. И когда ему сказали, он сказал: "Мне докладывали, но я не мог в это поверить". 300 метров - это фактически дальность прямого выстрела из автомата Калашникова. А выхода не было. Во-первых, был приказ "Ни шагу назад", во-вторых, дед понимал, что если уйдет на ту сторону Волги, фактически армия будет обезглавлена. Один раз за двести дней ему предложили переправиться на ту сторону и помыться в бане. Но когда он вышел и увидел, что солдаты на него смотрят, то понял, что не имеет права этого делать, и вернулся назад», - рассказал Николай Чуйков.

Своим бойцам Чуйков отдавал приказ держать дистанцию до немецких окопов не больше 50 метров. Это было нужно для того, чтобы немецкая авиация уменьшила интенсивность бомбардировки, испугавшись случайно уничтожить своих же солдат.

«Немцы устроили две тысячи самолетовылетов. Нефть потекла по реке, Волга горела... Это был просто ад на земле, каждый день ада... Когда дед туда попал, он понимал, что на него движется мощнейшая немецкая машина, армада буквально. Ведь Гитлер, как всем известно, хвастаясь, говорил Паулюсу, что с его армией тот может штурмовать небеса. Это была самая мощно укомплектованная армия. Дед увидел, что немцы не бомбят наши окопы, которые находятся недалеко от их окопов. У немцев самой сильной была авиация. А не бомбили они, потому что не было таких точечных систем наблюдения как сейчас. Начинали бомбить - бомбили и своих. Дед решил сблизить до 50 метров окопы, просто прилипнуть к ним. Немцы отходили и мы за ними», - объяснил внук полководца.

Василий Чуйков, как и все бойцы в Сталинграде, не спал почти все 200 дней битвы. Под бомбежками и под обстрелами он был вместе со своими солдатами. Перед смертью дважды Герой Советского Союза Василий Чуйков написал письмо Леониду Брежневу с просьбой похоронить его в братской могиле на Мамаевом кургане. Его просьбу выполнили. Так Чуйков стал единственным маршалом, похороненным вместе со своими бойцами.

Полную версию интервью Николая Чуйкова в программе «Звезда на Звезде» с телеведущим Александром Стриженовым смотрите на сайте телеканала «Звезда». 

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