Ученые раскрыли секрет похудения при сидячем образе жизни

Группа американских ученых выяснили, что для того, чтобы похудеть в условиях работы в офисе, нужно дополнительно шесть часов в день проводить на ногах, сказано в докладе опубликованном на сайте European Journal of Preventive Cardiology.

А если у человека есть возможность отказаться от сидячей работы, то за год он может потерять до трех килограммов. Если вам все же приходится проводить в офисе по 8-9 часов, то шесть часов стояния уберут лишние килограммы, даже в том случае, если вы не хотите менять режим питания. Ну и конечно при корректировке питания и увеличении нагрузки, расход калорий увеличивается.

По данным исследователей, средняя разница в расходе энергии составила 0,15 калории в минуту. То есть в день человек может потратить лишние 54 калории. Больше всего такой способ похудения подходит мужчинам, так как их мышечная масса больше, чем у женщин.