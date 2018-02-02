В Реутове из-за прорыва трубы затопило улицы

В Реутове из-за прорыва трубы в районе торгово-развлекательного комплекса «Реутов парк» залило часть Носовихинского шоссе и прилегающих к нему улиц, сообщил корреспондент телеканала «Звезда» с места событий.

В полиции отметили, что улицы были перекрыты во избежание дорожно-транспортных происшествий, так как происходит обледенение дорожного полотна.

А в «Реутовском водоканале» отметили, что в этом районе не было прорыва. По словам сотрудников организации, рабочие неплотно перекрыли гидрант (устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара – прим. ред.).