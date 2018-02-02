В Крыму протестируют парашюты для нового космического корабля «Федерация» уже в 2018 году

Сейчас разработкой посадочной системы корабля занимается НИИ парашютостроения, входящий в холдинг «Технодинамика». Сотрудники научно-исследовательского института и военные морского испытательного центра испытают парашюты в Крыму, на полигоне вблизи Феодосии, сообщается на сайте Ростеха.

«В этом году состоятся испытания с макетами (космического аппарата «Федерация» - прим. ред.) массой три тонны. Их девять раз сбросят с парашютом с вертолета Ми -8 или Ка-32», ‒ рассказал генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.

А в следующем году будет второй этап тестирования, в ходе которого будет использован полноразмерный девятитонный макет корабля, который должен будет пережить 28 сбросов.