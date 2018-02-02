Россиянам вернут 50% затрат на платные медицинские операции

В Госдуму будет направлен законопроект, предполагающий компенсацию гражданам России медицинских операций в платных клиниках в размере 50% от суммы, сообщил депутат-единоросс, председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов «Парламентской газете».

«Государство будет компенсировать не менее 50% затрат на медицинские операции, заложенные в системе ОМС, в случае, если пациент решит их сделать на платной основе», — говорится в статье.

Депутат отметил, что на сегодняшний день полис обязательного медицинского страхования не покрывает многие расходы на лечение. Особенно если речь идет о платных операциях с целью экономии времени. Часто люди не хотят ждать очередей в госклиниках и идут в платные, именно в таких случаях государство будет им помогать и хотя бы частично оплачивать лечение.

Отмечается, что инициатива нацелена на то, чтобы каждый мог сам выбирать, как ему лечиться – платно или нет, но при этом понимал, что государство ему поможет.