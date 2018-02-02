США приостановили санкции против глав российских спецслужб

Вашингтон принял решение приостановить действие части санкций в отношении руководителей спецслужб России, чтобы они могли посетить американскую столицу в ближайшие дни для проведения переговоров со своим коллегами в США. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

Отмечается, что в ходе брифинга главы пресс-службы внешнеполитического ведомства США у нее уточнили, как возможен состоявшийся визит в Вашингтон глав Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, главы ФСБ Александра Бортникова и начальника Главного управления (ГУ) Генштаба ВС Игоря Коробова.

«Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности... то у нас есть способность отменять санкции, (запрещающие выдачу американской въездной визы - прим. ред.), так что у людей есть возможность приезда в США», - сказала Науэрт.

Она подчеркнула, что несмотря на большое количество разногласий с российскими властями, у Вашингтона и Москвы есть области, в которых они должны работать вместе. В частности, речь идет о борьбе с терроризмом.