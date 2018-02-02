Беспилотный вертолет впервые испытали в России

Холдинг «Вертолеты России» создал беспилотный вертолет, первые наземные испытания которого стартовали в Конструкторском бюро промышленной автоматики (КБПА) в Саратове, сообщила пресс-служба Ростеха.

Отмечается, что взлетная масса одной машины составляет до 500 килограмм. На сегодняшний день полностью собраны два опытных образца. Начало летных испытаний комплекса намечено на вторую половину 2018 года.

«В ходе наземного этапа испытаний специалисты КБПА отрабатывают пилотажно-навигационный комплекс, систему управления двигателем, радиоканал и другие системы вертолета», - сказано в сообщении Ростеха.

По мнению специалистов компании, беспилотные вертолеты имеют хорошие перспективы, как на военном, так и на гражданском рынке, так как их можно применять в разных областях.

Разработчики отметили, что беспилотный вертолет способен нести до 150 килограммов полезной нагрузки, развивать скорость до 150 километров в чаи и летать до 4 часов.