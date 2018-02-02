Китай испытал «убийцу» американских авианосцев

Китайские военные испытали модернизированную ракету DF-21D. По словам командиров народно-освободительной армии Китая (НОАК) эффективность обновленного заряда выросла на 30 процентов, сообщает телеканал CCTV.

Отмечается, что ракету запустили с мобильной пусковой установки нового типа, которая способна передвигается по бездорожью. Другие характеристики комплекса не разглашаются.

DF-21D (DongFeng, буквально «Восточный ветер») является двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности. Заряд стоит на первом месте в рейтинге Петагона самого грозного оружия Китая.