Совместное использование Россией С-400 и «Панцирь-С1» закроет небо для самолетов НАТО - The Jamestown Foundation

Если Россия будет использовать зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф» вместе с зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», самолеты НАТО проникнуть в ее воздушное пространство почти не смогут, считают специалисты The Jamestown Foundation.

По их словам, попытки попасть в российское небо будут иметь «драматический эффект». Они отметили, что возможности «Панцирь-С1» в последнее время были существенно расширены.

В частности, для ЗРПК была разработана малогабаритная ракета, предназначеная для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Аналитики издания, напоминают, что подобных комплексов в американской армии просто нет, потому что в США делают ставку на мощь своих военно-воздушных сил, а с серьезными противниками в небе, они давно не встречались.