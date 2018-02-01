В Ставрополе прошел III Патриотический форум с участием «Юнармии»
В Ставропольском крае прошел III Патриотический форум, мероприятие состоялось в стенах Северо-Кавказского федерального университета, в нем приняли участие представители правительства региона, образовательных организаций, руководители учреждений по работе с молодежью, а также координаторы движения «Волонтеры Победы» и начальников штабов отделений «Юнармии».
Пленарное заседание открыла заместитель председателя Ставропольского края Ирина Кувалдина. Позже слово взяли и другие участники заседания.
«В той работе, которая проводится в Ставрпольском крае, безусловно, есть уже много традиций. Есть мероприятия, которые проходят по определенному алгоритму и уже устоялись… Но мы понимаем, что проходит время, и появляются новые взгляды со стороны молодых ребят, которые привносят какие-то новые элементы. Вот это надо обсудить, показать, насколько это значимо и интересно», - подчеркнула заместитель председателя правительства края.
Работа на форуме шла по пяти секциям, разбитым по разным направлениям. Заместитель начальника отдела молодежной политики Ставропольского края Марина Велиева отметила, что значительное внимание на мероприятии уделяется работе с самыми юными участниками.
«Первая секция для самых юных и важных участников данного мероприятия, для бойцов-юнармейцев, для руководителей отрядов в школах. У них идет в неформальной обстановке игра, с современными технологиями, чтобы было интереснее закрепить представляемую нами им информацию. Идут еще четыре рабочие секции, разбитые по направлениям деятельности представителей наших муниципалитетов. В одной из секций у нас, например, собраны руководители молодежных центров по месту жительства, руководители местных организаций российского Союза молодежи, координаторы движения «Волонтеры Победы» и так далее», - рассказала представитель отдела молодежной политики региона.