Украинский завод собрал пиратскую копию БМ-21 «Град»

Заявление о создании «новинки» опубликовано на сайте Шепетовского ремонтного завода.

Специалисты предприятия утверждают, что для новой системы был изготовлен специальный монтажный комплект артиллерийской части 122-мм РСЗО. По факту, разработка является полностью скопированной с российской версии машиной, только собрана она якобы полностью из украинских комплектующих.

Из обновлений, по словам инженеров завода, там появилась возможность монтировать комплекс на разные платформы, не ориентируясь на какое-то конкретное автомобильного шасси. Также они отметили, что в БМ-21У «Град» внедрили цифровые автоматизированные технологии, которые якобы позволяют наводиться на цель прямо из кабины, быстро разворачиваться и после удара также быстро уходить на другую позицию.

По мнению военных экспертов, у Украины нет мощностей для производства реактивных снарядов для данных систем, также как денег на их покупку у стран-производителей.