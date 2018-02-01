Путь великих: в музее «Сталинградская битва» прошла презентация книг о защитниках города

В музее-панораме «Сталинградская битва» прошла презентация исторических книг, изданных к 75-й годовщине победы советских войск под Сталинградом. Работы «Бессмертный Сталинград», «Герои Сталинградской битвы» и биография танкиста Максима Загорулько посвящены решающему сражению Великой отечественной войны, а также жизни и судьбе защитников города на Волге.

Максим Загорулько – заслуженный деятель науки Российской Федерации и почетный гражданин Волгограда. В качестве участника Великой отечественной войны Загорульско форсировал Днепр, освобождал Кривой Рог. Он участвовал в Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской, Братиславско-Брновской, Пражской и других операциях. Этому человеку присущи титаническая работоспособность, умение находить нестандартные решения в самых сложных жизненных ситуациях, неподражаемое чувство юмора, уверен автор биографии Загорулько Анатолий Желтухин.

Работа «Герои Сталинградской битвы» посвящена судьбе выдающихся полководцев и солдат, связанных с историческим сражением. В их числе Андрей Еременко, Иван Людников, Яков Павлов, Василий Зайцев, Василий Чуйков, Михаил Шумилов и Александр Родимцев. Эти люди участвовали в боях, а после возрождали разрушенное врагом, их биографии отражают военный и послевоенный путь нашей страны, включая все важнейшие события. В книге собраны и ранее неизвестные подробности их жизни.

Книгу «Бессмертный Сталинград» ее автор, народный учитель России Юрий Лепехин, посвятил несокрушимым воинам и всем жителям Сталинграда. По словам Лепехина, он хотел показать, что война является не только разрухой и смертью, она также дают ключ к пониманию фундаментальных нравственных основ нашего народа. Автор книги уверен, что Сталинград навсегда останется источником, откуда жители нашей страны будут черпать вдохновение и силы.