В Лос-Анджелесе школьница устроила стрельбу в классе
Американская школьница устроила стрельбу в классе. Мотив ее действий выясняет полиция.
В американском штате Калифорния, в городе Лос-Анджелес школьница открыла стрельбу по одноклассникам, в результате чего пострадали два подростка.
Отмечается, что один из пострадавших, 15-летний молодой человек находится в критическом состоянии. Он был ранен в голову.
Его сверстницу ранен или в руку. Еще несколько школьников получили незначительные повреждения от осколков стекла. Устроившую стрельбу школьницу задержали.