В Лос-Анджелесе школьница устроила стрельбу в классе

В американском штате Калифорния, в городе Лос-Анджелес школьница открыла стрельбу по одноклассникам, в результате чего пострадали два подростка.

Отмечается, что один из пострадавших, 15-летний молодой человек находится в критическом состоянии. Он был ранен в голову.

Его сверстницу ранен или в руку. Еще несколько школьников получили незначительные повреждения от осколков стекла. Устроившую стрельбу школьницу задержали.