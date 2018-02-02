Фигурант дела об одесской трагедии 2 мая приговорен к 5 годам заключения
Один из участников массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года был в четверг приговорен к пяти годам тюрьмы.
Фото: Александр Полищук / РИА Новости
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 38-летний украинец активно участвовал в беспорядках, он оказывал сопротивление полиции, вместе с остальными участниками устраивал погромы и бросал камни.
По данным прокуратуры, мужчина создался в содеянном и раскаялся. Отмечается, что три года он будет на испытательном сроке.
2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. Потасовки привели к разрушению палаточного городка и поджогу Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Тогда погибли 48 человек, более 250 пострадали.