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Кузнецова составила список неприличных детских литературных произведений

Наталья Жуковская
23:56 01.02.2018
В подборку она включила 16 произведений современной детской литературы.
Кузнецова составила список неприличных детских литературных произведений
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Детский омбудсмен Анна Кузнецова в четверг представила список неприличных произведений современной детской литературы, сообщает РИА Новости.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в России эти книжки «даже страшно показывать взрослым».

Кузницова включила в этот список стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз» и сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». Она отметила, что родители периодически натыкаются в книгах «на такое», и призналась, что некоторые цитаты ей озвучивать просто стыдно.

«Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже»,

— сказала Кузнецова.

Омбудсмен заверила, что она не пытается пропиарить эти книги.

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