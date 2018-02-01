Маск распродал все безопасные огнеметы за неделю

Основатель и глава американских корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter рассказал, что все 20 тысяч безопасных огнеметов, которые были доступны по предварительному заказу, были распроданы. Каждая единица стоит по 500 долларов.

«Огнеметы проданы», - сказано в сообщении.

Flamethrowers sold out — Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2018 г.

По словам Маска, к каждому аппарату будет в комплекте поставлен бесплатный огнетушитель.

Старт продаж состоялся в минувшую субботу. То есть все огнеметы распродали меньше, чем за неделю.