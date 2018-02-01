Маск распродал все безопасные огнеметы за неделю
Ранее Маск показал короткое видео, на котором он пробует огнемет в действии в закрытом помещении. Пламя из ствола вырывается не более чем на 30 см.
Фото: boringcompany.com
Основатель и глава американских корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter рассказал, что все 20 тысяч безопасных огнеметов, которые были доступны по предварительному заказу, были распроданы. Каждая единица стоит по 500 долларов.
«Огнеметы проданы»,
- сказано в сообщении.
Flamethrowers sold out— Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2018 г.
По словам Маска, к каждому аппарату будет в комплекте поставлен бесплатный огнетушитель.
Старт продаж состоялся в минувшую субботу. То есть все огнеметы распродали меньше, чем за неделю.