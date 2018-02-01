До 50 см снега выпадет за выходные в Москве

На выходных и в начале следующей недели Москву накроет мощнейший снегопад, в городе выпадет до 50 сантиметров снега, сообщил вице-мэр столицы Петр Бирюков, когда озвучивал отчет о работе коммунальных служб по уборке снега.

«С субботы на воскресенье мы ожидаем выпадение от 25 до 30 см снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8–10 см» — рассказал Бирюков.

Он подчеркнул, что московские жилищно-коммунальные службы работают круглосуточно и готовы к борьбе с последствиями снегопада.

Чиновник призвал автовладельцев не препятствовать работе коммунальной техники при ликвидации последствия снегопада в Москве и «не сердиться на коммунальщиков за то, что они создают нам комфорт».