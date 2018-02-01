Опубликовано видео с места обстрела здания Минобороны ДНР

На кадрах с места обстрела здания МО самопровозглашенной Донецкой народной республики видно, что частично выбиты стекла, повреждена часть стены, в некоторых кабинетах есть разрушения.

На месте ЧП брошен гранатомет, из которого, по предварительным данным, и были сделаны выстрелы.

Ранее корреспондент телеканала «Звезда» с места событий сообщил, что неизвестные обстреляли здание министерства обороны ДНР из гранатомета.

По предварительной информации, выстрел был совершен из РПГ. Обстоятельства инцидента выясняются.