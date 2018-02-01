Экс-губернатор Никита Белых получил восемь лет колонии строгого режима

Суд вынес экс-губернатору Кировской области Никите Белых приговор в восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и 48 миллионов рублей штрафа. Он признан виновным по делу о взятках. При этом суд оправдал его по одному эпизоду взяточничества, сообщает РИА Новости.

Защита бывшего губернатора заявила, что обжалует приговор. Также адвокат отметил, что вызывает опасения здоровье Белых.

Ранее гособвинение потребовало наказания в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 100 млн рублей. По версии следствия, речь идет о взятках на сумму в 600 тысяч евро - за покровительство бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области.

Белых был задержан в июне 2016 года в ресторане в центре Москвы при передаче денег. Прояснить ситуацию на месте он не смог, но свою вину отрицал.