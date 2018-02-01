США постоянно уходят от диалога по инцидентам с сопровождением военных самолетов - МИД РФ

Шум с рутинными случаями сопровождений военных самолетов поднимается для обвинений России в агрессии, считают в МИД РФ.

Помимо этого, США постоянно уходят от профессионального диалога по инцидентам с сопровождением военных самолетов над открытым морем, заявили в российском дипломатическом ведомстве, передает РИА Новости.

29 января дежурные средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили неопознанную воздушную цель, приближавшуюся к границе воздушного пространства России. Самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США был перехвачен российским Су-27. По данным Министерства обороны России, полет при перехвате американского самолета проходил с соблюдением всех необходимых мер безопасности.